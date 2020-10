A carta de Bruce Springsteen para os que partiram e para os que estão

Não existem quaisquer indícios que o sugiram, mas não espantaria que Bruce Springsteen tivesse descoberto, nos últimos anos, a catedrática das arrumações Marie Kondo. Depois de ter lançado, em 2012, Wrecking Ball, puxado por uma canção que leva tudo à frente como We take care of our own, um daqueles temas em que Springsteen é mestre ao injectar uma energia e desejo de acção transferidos para o ouvinte à medida que ele galga cada verso e cada compasso, o músico de New Jersey foi, aos poucos, arrumando a casa. O primeiro sinal de que tinha começado a reflectir sobre o trajecto que o levou de filho de uma modesta família de linhagem ítalo-irlandesa até estrela planetária — cujas canções celebravam e questionavam em igual medida a identidade e os valores basilares norte-americanos —, chegou na magistral autobiografia Born to Run.

Continuar a ler