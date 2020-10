Vanessa Springora: “Não estou a falar de moral, estou a falar de lei. Se o abuso sexual de menores é interdito pela lei não há razão para que não o seja também nos textos”

Entrevista

Vanessa Springora narra em Consentimento a sua história, aos 14 anos, com o escritor Gabriel Matzneff, 36 anos mais velho. Fala da impunidade da sociedade da época e do meio literário, do que mudou com o #MeToo e do tempo que demorou a assumir-se como vítima de um predador sexual. Em França, o livro lançou a discussão sobre abuso e consentimento. Conversámos com a autora numa altura em que o seu best-seller está a ser traduzido para mais de 20 países.