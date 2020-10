A literatura serve de desculpa para tudo?

Passava os dias da sua infância “entre os livros”, como “algumas crianças passam os dias entre as árvores”. Tinha pais com ar de actores de cinema, mas à noite, escondida debaixo das cobertas, ouvia o pai tratar a mãe de “cabra” e de “puta”. Se os pais “são para as filhas umas muralhas”, conta Vanessa Springora no romance autobiográfico Consentimento, o seu era “uma corrente de ar”.

