De construção fácil e sem gruas. Criado em Aveiro um sistema de construção por módulos

Um sistema de construção modular de pequenas habitações, eficiente em termos energéticos, simples, e rápido de montar, foi concebido por um investigador do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro (UA).

“De construção rápida, fácil, barata e sem gruas. Estas são as principais vantagens da solução inovadora de construção modular desenvolvida na Universidade de Aveiro, já patenteada a nível nacional e a aguardar patente internacional”, descreve um comunicado de imprensa da UA.

O sistema permite que os módulos possam ser fabricados em diferentes materiais e utilizados na construção de pequenas habitações e outras instalações permanentes ou temporárias.

“Trata-se de um sistema de construção modular baseado em blocos multifuncionais, cuja principal característica é permitir uma montagem rápida, segura e limpa, que pode ser efectuada por qualquer pessoa”, aponta Carlos Relvas, o investigador do Departamento de Engenharia Mecânica da UA que concebeu o novo sistema.

“Em termos de sustentabilidade e de economia circular, as construções resultantes deste sistema oferecem boas condições de habitabilidade e consumos energéticos mínimos, além de que os blocos são reutilizáveis permitindo alterações futuras”, esclareceu o cientista.

Foto Sérgio Almeida (da empresa Dreamdomus), Carlos Relvas (da Universidade de Aveiro) e o arquitecto Alberto Montoya DR

A concepção do sistema patenteado beneficiou de uma candidatura de projecto ao programa Compete 2020, em co-promoção entre uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (Carlos Relvas, António Ramos, Jorge Ferreira, Mónica Oliveira e Nelson Martins) e a empresa Dreamdomus, consórcio que conta ainda com a participação do arquitecto Alberto Montoya.

“Os estudos desenvolvidos no âmbito do projecto permitem desde já concluir que os módulos garantem boas condições de habitabilidade e conforto e podem ser uma boa solução na utilização de espaços temporários multifuncionais ou até mesmo na criação de alojamento temporário nomeadamente residências para estudantes”, sugeriu Carlos Relvas.

O brickitsmart, nome dado ao novo sistema construtivo, tem como principal característica a existência de um módulo-base de três por três metros e 22,5 metros cúbicos, que pode ser instalado em menos de 24 horas e com recursos mínimos, bastando uma ou duas pessoas para a sua instalação e a esse módulo-base podem ser acrescentados outros módulos.

A ligação entre os elementos é guiada, auto-ajustável, estável e desmontável, podendo ser montado em diferentes orientações atendendo à simetria dos encaixes de ligação. Os blocos podem ser produzidos em diferentes materiais e serem reutilizados o número de vezes que se pretender, uma vez que as ligações entre estes não são coladas.