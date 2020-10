“Quanto mais eficazes formos a proteger a população, mais tempo a pandemia vai demorar”

A contenção da transmissão por interrupção das cadeias de transmissão “começa a ficar comprometida quando o número de casos é elevado”, diz Baltazar Nunes, responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, que desde Março faz projecções para ajudar os decisores a definir medidas que permitam conter o crescimento da epidemia de covid-19. A tarefa não é fácil. “Para que uma informação seja útil, tem que ser analisada com dados imperfeitos”, acentua. Na primeira onda da epidemia de covid-19 em Portugal, os novos casos chegaram a duplicar de quatro em quatro dias e agora o tempo de duplicação é de 13 em 13 dias, contabiliza, avisando, porém, que pode diminuir de um momento para o outro. O epidemiologista frisa que é necessário que entre 43% a 60% da população tenha contactado com o vírus para que a situação fique controlada, antes de termos uma vacina, e que a colaboração da população é fundamental. “As medidas podem fazer muito sentido do ponto de vista teórico mas, se tivermos apenas 20 ou 30% das pessoas a adoptar esses comportamentos, não serão efectivas”.

