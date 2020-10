Presidente da República abre a porta a um novo estado de emergência

O Presidente da República abriu esta quinta-feira a porta à declaração de um novo estado de emergência em Portugal, ainda que este possa prever medidas diferentes daquelas que foram declaradas em Março, ou seja, sem confinamento obrigatório geral como então aconteceu.

“Tem de haver uma calibragem das medidas, algumas mais específicas para determinados territórios, outras globais, para todo o país”, disse Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, à margem da recepção aos ciclistas portugueses João Almeida e Rúben Guerreiro, que se destacaram no Giro de Itália.

“Vai ter de ser encontrado um equilíbrio, porque agora é mais difícil do que foi em Março e é preciso haver consenso parlamentar e socialmente, porque as pessoas têm de perceber o que têm mesmo de fazer [para conter a pandemia]”, disse. A referência ao Parlamento é um sinal de que o Presidente está mesmo a ponderar uma nova declaração do estado de emergência, uma vez que esta exige que seja ouvido o Governo e seja autorizada pelo Parlamento.

Esse cenário já terá sido acordado entre o Presidente e o primeiro-ministro na reunião semanal que decorreu ontem, antecipando o Conselho de Ministros desta quinta-feira e o Conselho Europeu que decorre ao fim da tarde para harmonizar medidas na Europa.

Mas a decisão de avançar ou não com o estado de emergência só será anunciada por Marcelo Rebelo de Sousa depois da reunião extraordinária do Conselho de Ministros de sábado, que servirá precisamente para calibrar e definir novas medidas de contenção da pandemia. O Presidente admite fazer uma declaração ao país na próxima semana e foi ele próprio que o afirmou aos jornalistas em Belém.

“[O primeiro-ministro] expôs-me as ideias que tem. Vai ouvir sobre essas ideias os partidos políticos amanhã [sexta-feira]. Vai reunir um Conselho [de Ministros] extraordinário no sábado. Falará ao país no sábado a dizer as medidas para que aponta o Governo e o roteiro dessas medidas”, disse, citado pela Lusa. “E depois eu admito eventualmente dizer alguma coisa ao país no decurso da semana que vem”, acrescentou.