Já há mais de 190 propostas de alteração ao OE 2021

Até às 16 horas desta quinta-feira deram entrada no Parlamento 192 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021. O partido que entregou mais diplomas foi o PCP (66), seguido do PAN (47) e do PEV (25). O CDS entregou uma e as deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues entregaram 28 e 25, respectivamente. PS, PSD, BE, Chega e Iniciativa Liberal ainda não tinham proposto qualquer alteração. No último orçamento houve mais de 1300 propostas de alteração. O prazo começou na quinta-feira e termina a 13 de Novembro.

