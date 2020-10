O fim-de-semana de João na Polónia é um álbum de liberdades suspensas

Só na segunda noite em Cracóvia é que João Miranda se aproximou das buzinas e gritos que ouvira à chegada. Às escuras, na mesma praça onde tinha passeado quase sozinho durante o dia, João Miranda estava agora rodeado de manifestantes.

O estudante aveirense (e filho do fotojornalista do PÚBLICO Adriano Miranda) fotografou um dos protestos que há uma semana levam milhares de polacos às ruas, numa resposta efervescente à decisão do Tribunal Constitucional de considerar o aborto inconstitucional até em casos de malformação do feto.

Esta não é a primeira vaga de manifestações pelos direitos reprodutivos das mulheres no país europeu onde abortar legalmente e de forma segura se torna quase impossível.

Com as restrições impostas para travar a pandemia, os monumentos fechados e os ecos acusatórios do primeiro-ministro polaco, que relaciona o aumento dos casos de infecção por SARS-CoV-2 com as manifestações, João Miranda olhava para as fotografias das férias e "não via um diário de viagem".

Nas fotografias de Cracóvia deserta, de cartazes pelo direito à escolha das mulheres e, "ainda de forma mais evidente", nas imagens dos campos de concentração que visitou, João via "só um tema: a falta de liberdade(s)". Uma recordação estranha de um fim-de-semana fora — mesmo para 2020.