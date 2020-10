Aprendemos muito pouco…

Acredite o bom do leitor que não gostaria de escrever este artigo: não gostaria de o escrever porque, afinal, é imperioso apontar um caminho jurídico que não tem sido trilhado na mais correta resposta à pandemia sob a perspetiva da defesa das liberdades fundamentais.

Não está em causa, claro, a boa vontade dos governantes em pretenderem enfrentar a difícil situação sanitária, combate envolvido num árduo contexto de incerteza e desconhecimento científicos.

Mas não é menos certo que num Estado de Direito Democrático o Direito da Crise – qualquer que ele seja – não pode ser ignorado e, sobretudo, tem de ser insuflado por uma Constituição de Crise, ainda que não de fácil perceção e que sempre existirá.

Se, num primeiro momento, podia ser desculpável o atabalhoamento ou o excesso perante instrumentos de crise – constitucional e legal – não fadados para fazer face a tal pandemia, agora que passaram seis meses, essa tolerância diminuirá crescentemente.

Nem sequer houve falta de aviso: desde a procedência de diversos pedidos de habeas corpus até à aplicação mais “persuasiva” do que coercitiva de normas sancionatórias por parte das forças policiais, sem esquecer o fértil debate judicial e doutrinário a este respeito.

O que se vê agora às portas de uma nova vaga, de proporções indefinidas? Vê-se a manutenção, na sua essência, de um mesmo Direito de Crise, quando houve ocasião para corrigir as soluções que se relevaram inadequadas.

Indiscutivelmente que a Assembleia da República tem outras importantes matérias com que se ocupar, mas esta teria sido uma delas também, tratando-se da proteção das pessoas no cruzamento entre a liberdade e a segurança sanitária.

Ao nível constitucional, podia ter havido uma revisão constitucional cirúrgica para esclarecer dúvidas recorrentes, como a da necessidade da validação judicial das medidas de confinamento como evidente limitação da liberdade pessoal, não expressamente prevista no art. 27.º, n.º 3, da Constituição.

Assim como se considera lamentável que a Comissão Permanente da Assembleia da República continue sem ter competências de emergência, a qual podia ter reunido com rapidez e facilidade nos tempos mais agudos da pandemia, evitando-se o hábil acordo político-partidário – embora extra-jurídico-constitucional – de os partidos se fazerem representar pelo menor número de deputados.

Ao nível legal, não se quis assumir a criação de um autónomo estado de emergência sanitária, sendo, contudo, existentes elementos que ajudariam na sua construção a partir da Lei de Bases da Saúde e da Lei de Vigilância Sanitária.

Assistiu-se, porém, a uma incompreensível disparidade na atuação das autoridades de saúde, com comportamentos ziguezagueantes e até contraditórios, objeto, de resto, das mais variadas censuras, por uma caleidoscópica e atenta opinião pública política, económica, social e religiosa.

A criação deste estado de emergência sanitária propiciaria, além do mais, densificar as providências a adotar para prevenir o contágio da doença, as quais foram sendo decretadas avulsamente por decretos-leis e resoluções governamentais de dubitativa constitucionalidade.

Era necessário – como fez, por exemplo, Angola – revisitar a Lei de Bases da Proteção Civil para nela fazer sediar algumas dessas novas medidas na condição de não suporem a decretação prévia do estado de exceção constitucional.

Mais espinhoso foi ainda ver a dificuldade com que as autoridades regionais insulares contiveram esta doença, colocando-se na fronteira da inconstitucionalidade e da ilegalidade por uma inexplicável desconexão entre os sistemas nacionais e regionais de saúde e proteção civil.

Os seis meses passados, apesar de tudo, não foram seis meses totalmente perdidos porque fizeram renascer na consciência dos Portugueses a centralidade da luta pelo Direito Justo

Tudo isto para não falar de medidas felizmente anunciadas e não concretizadas em que era notória a impossibilidade da sua justificação, abrindo a porta a muitos oportunismos, como seria o caso da contratação pública, que já tem as ferramentas que permitem procedimentos urgentes.

Nas vésperas da tomada de mais duras medidas de combate à expansão da covid-19, ainda haverá tempo para aperfeiçoar as soluções que foram sendo aplicadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os seis meses passados, apesar de tudo, não foram seis meses totalmente perdidos porque fizeram renascer na consciência dos Portugueses a centralidade da luta pelo Direito Justo que, por maior que seja o drama, jamais se poderá confundir com o não-Direito, que sempre se apresenta na elegante veste da necessidade e da urgência…

Professor catedrático e advogado

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico​