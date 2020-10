3. A nova era dos extremos

Volto a recuperar o título de uma obra consagrada para abordar alguns dos mais candentes problemas das sociedades atuais. Desta vez recorro ao livro do historiador inglês Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991 (Londres, 1995). A história deste curto século XX – por contraste com o longo século XIX, iniciado pela revolução francesa e extinto pela I Guerra Mundial – é balizada por Hobsbawm pelo mais destruidor conflito mundial e o desmoronamento do regime soviético.

Duas guerras mundiais entremeadas por uma recessão económica sem equivalente marcaram o quadro de “catástrofe” que foi a primeira metade do século XX. Milhões de baixas militares e civis, destruição massiva de capital fixo, o genocídio das minorias étnicas, a aniquilação da liberdade e dos direitos humanos, mancharam irreversivelmente as páginas mais negras da história da humanidade. A própria ideia de progresso que marcara o desenvolvimento mundial do século XIX era agora remetida para o estatuto de quimera sem qualquer ajustamento à verdadeira natureza humana.

Como chegámos a tal estado? Nacionalismo exacerbado, radicalização ideológica, intolerância social, dogmatismo político, generalização das soluções autoritárias e antidemocráticas. A “era dos extremos” iniciara-se nas ideias, nos movimentos sociais e nas políticas.

A segunda fase foi de reconstrução e de sustentado crescimento económico. No campo político a polarização deu lugar ao centrismo e, durante quase três décadas, o Mundo voltou a beneficiar da prosperidade e a acreditar no progresso ilimitado. Mas, como decorrência do balanço entre vencedores e vencidos da II Guerra Mundial, o Mundo bipolarizou-se, a “guerra fria” alimentou uma “paz fria” nos cenários onde a guerra havia reduzido tudo a escombros.

A crise de 1973-75 foi o primeiro marco de passagem para uma nova fase que Hobsbawm designa por “the landslide” e que se traduz na desaceleração dos ritmos de crescimento económico, na sucessão de choques assimétricos à escala global e pelo fim do mundo bipolar, repartido entre capitalismo e socialismo. O que se segue e prolonga até aos nossos dias é a fragmentação do campo político e ideológico, minado por movimentos desgarrados e ideologias de nicho, populismos e demagogia, tensões autoritárias e de reação nacionalista, à esquerda e à direita, pelo radicalismo dos direitos e o fundamentalismo das crenças. A liberdade, a democracia e a universalidade dos direitos humanos perdem terreno.

Este é o mundo que herdámos. Vivemos uma nova era dos extremos. E a cada crise em que mergulhamos descobrimos que a distância entre eles é cada vez maior.

É difícil entender como na primeira nação da história da democracia corremos o risco de ver reconduzido um populista irresponsável como Donald Trump. Que diariamente sejamos expostos aos milhões de deserdados do progresso e às vítimas da violência institucionalizada. Que uma horda de radicalizados consiga subtrair à União Europeia – o mais bem-sucedido projeto de paz e de desenvolvimento humano – um dos seus pilares fundamentais, o Reino Unido. Que o fundamentalismo teológico espalhe o terror e a destruição um pouco por todo o lado. Que as soluções autoritárias e antidemocráticas se assumam com naturalidade como uma escolha racional a respeitar resignadamente.

Não nos podemos deixar subjugar pelo dilema entre a ordem autoritária e a desordem complacente. A radicalização das opções não é mais que o produto de os extremos se alimentarem mutuamente. O mundo a preto e branco não pode ser uma ambição, é uma tormenta.

Por isso entendo que é urgente reconstruir uma cultura política que assente na moderação e no compromisso. Não se confunda, entretanto, moderação com resignação e abdicação de valores, princípios e convicções. Pelo contrário, exige o reforço dos valores e princípios fundadores das democracias liberais contemporâneas, na linha de Montesquieu e Tocqueville, entre os clássicos, de Raymond Aron a Amartya Sen, mas também da ação e do exemplo de Olof Palme, Helmut Schmidt, Helmut Kohl ou mesmo Angela Merkel.

Durante as últimas décadas, a moderação política que havia subtraído a Europa ao espectro da guerra foi substituída pelo primado da tecnocracia, especialmente inspirada pela economia pós-keynesiana, nomeadamente do neoliberalismo inspirado na “escola de Chicago”, pelo unanimismo das soluções únicas e pela desideologização da ação política. Atualmente está a ser combatida pelo radicalismo e pelo extremismo. Por isso, justifica-se a ideia defendida neste jornal de que é preciso ter coragem para se ser moderado.

Combater os extremismos de nicho pressupõe a mobilização de valores, princípios, visões do mundo e matrizes culturais que configuram ideologias. Há uma diferença entre compromisso e consenso, entre inconformismo e radicalismo, entre moderação e neutralismo. O debate ideológico é clarificador desde que não se torne maniqueísta e que não se deixe subjugar à suposta neutralidade tecnocrática.

As redes sociais representam hoje um excelente observatório dos processos de radicalização política: a ignorância, o simplismo argumentativo, o insulto, o primitivismo emocional e a demagogia ganham, dia a dia, um terreno cada vez mais minado. Numa parte significativa das expressões encontramos os estilos próprios de algo que fica entre a seita, pela facilidade que se transformam convicções em crenças, e a “massa associativa” manipulada pelas claques mais ruidosas.

Mais do que realidade, é a antevisão de cenários futuros e da emergência de uma nova era dos extremos que as próximas décadas poderão ou não confirmar.

