“Trump é um protagonista irresistível para a televisão”

O Presidente dos EUA lucrou muito mais do que se sabia com a televisão, mas a televisão do século XXI, sectária e sedenta de conflito, também ganhou com ele. Trump é um produto da reality TV e, mesmo a perder audiências, será “a personagem mais influente da história da TV”? É isso que tentamos perceber com a jornalista do PÚBLICO Joana Amaral Cardoso.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Conheça outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.