Corbyn rejeita acusações de anti-semitismo e é suspenso pelo Partido Trabalhista

Seis meses depois de ter sido substituído por Keir Starmer na liderança do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn foi suspenso pela direcção que lhe sucedeu.

O antigo dirigente do Labour e actual deputado, que guiou o partido nas últimas eleições legislativas, rejeitou as conclusões de um relatório muito crítico com a gestão que fez das denúncias de anti-semitismo no partido e foi afastado temporariamente. Foi ainda lançada uma investigação interna aos problemas identificados no documento, publicado esta quinta-feira.

I will strongly contest the political intervention to suspend me.



I’ve made absolutely clear those who deny there has been an antisemitism problem in the Labour Party are wrong.



I will continue to support a zero tolerance policy towards all forms of racism. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 29, 2020

“À luz dos comentários que hoje fez e da sua incapacidade para se retratar, o Partido Trabalhista suspendeu Jeremy Corbyn, enquanto se mantiver a investigação. Corbyn também foi suspenso do grupo parlamentar do Partido Trabalhista”, anunciou um porta-voz do Labour.

Por seu lado, Corbyn recorreu ao Twitter para “contestar firmemente a intervenção política” para o suspender, garantir que “tornou absolutamente claro que aqueles que negam que há um problema de anti-semitismo no Partido Trabalhista estão errados” e defender que “vai continuar a apoiar uma política de tolerância zero” em relação a “todas as formas de racismo”.

As acusações contra o Partido Trabalhista, oriundas de organizações e de representantes da comunidade judaica britânica, da oposição conservadora e de alguns dissidentes do partido de centro-esquerda, foram uma constante durante os cinco anos da direcção de Corbyn.

O antigo líder trabalhista ficou marcado por ter chamado “amigos” aos grupos fundamentalistas islâmicos Hamas e Hezbollah e sempre se empenhou bastante na defesa da causa palestiniana. Para além disso, os seus críticos dizem que adoptou uma posição condescendente e pouco firme na condenação dos casos de anti-semitismo, mais ou menos mediáticos, dentro do Labour.

O relatório da Equality and Human Rights Commission (EHRC) aponta “falhas graves na liderança do Partido Trabalhista” ao caso e refere que o procedimento adoptado para lidar com as queixas de anti-semitismo foi “inadequado”.

Numa publicação partilhada no Facebook, pouco depois da divulgação do relatório, Jeremy Corbyn argumentou, no entanto, que toda a questão foi “dramaticamente exagerada por motivos políticos”. Para além disso, assegurou que a sua liderança fez “melhorias significativas, que tornaram muito mais fácil e ágil expulsar anti-semitas”.

“Quem disser que não existe anti-semitismo no Partido Trabalhista está enganado. É claro que existe, tal como na sociedade, e é, muitas vezes, expressado por pessoas que acham que são de esquerda”, começou por assumir Corbyn.

“Haver um anti-semita já é demasiado, mas a escala do problema foi dramaticamente exagerada por motivos políticos pelos nossos opositores, dentro e fora do partido, assim como por grande parte dos media”, acusou o ex-líder.

“Embora não aceite todas as suas conclusões, acredito que as recomendações [do relatório] vão ser rapidamente implementadas para nos ajudarem a seguirmos em frente”, concluiu.

“Dia de vergonha”

A suspensão de Jeremy Corbyn do partido que liderou entre 2015 e o início deste ano, e pelo qual foi eleito deputado, pela primeira vez, em 1983, é o mais recente passo dado pela direcção de Keir Starmer para virar a página do passado recente trabalhista. E promete acicatar os ânimos entre os moderados e a ala mais à esquerda do Labour

Depois de a anterior direcção ter levado o Partido Trabalhista ao seu pior resultado eleitoral desde 1935, o novo líder tomou as rédeas decidido a recentrar ideologicamente o partido, a atirar o “Brexit” para trás das costas e acabar de vez com as denúncias de anti-semitismo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Prova disso foi a penitência feita por Starmer, nesta quinta-feira, depois de conhecidas as conclusões do relatório da EHRC.

“Hoje é um dia de vergonha para o Partido Trabalhista. Falhámos à população judaica. Lamento profundamente toda a dor e sofrimento causados”, afirmou o líder trabalhista, numa conferência de imprensa.

“Aqueles que negam que existe um problema, fazem parte do problema. E aqueles que pretendem que é exagerado ou faccionário também fazem parte do problema”, atirou ainda. Duas horas depois, Jeremy Corbyn era suspenso do Partido Trabalhista.