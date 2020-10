Fantasma do Supremo Tribunal regressa para assustar os EUA, desta vez na Pensilvânia

Vinte anos depois do drama eleitoral no estado da Florida, que manteve os EUA em suspenso durante semanas e sem saber quem seria o novo inquilino da Casa Branca, o fantasma do Supremo Tribunal norte-americano regressou este ano para assustar o país, desta vez num ambiente ainda mais tenso e instável do que no ano 2000. Numa decisão sobre a contagem de votos na Pensilvânia – um estado que pode vir a ser a Florida versão 2020 –, o Supremo deixou em aberto a hipótese de invalidar votos por correspondência após a eleição de 3 de Novembro.

