Retratos da Upper Elkton Road: carros, cães e um foguetão. E desconfiança

Em Upper Elkton Road, num caminho rural no Alabama entre campos de algodão, uma autoestrada e um foguetão da NASA aguarda-se com "fé" a vitória de Donald Trump, enquanto os cães defendem a liberdade dos “cidadãos”.

O local é surpreendente pelo número de cães de guarda, pela desconfiança dos moradores e pelo foguetão instalado no local visitado como um monumento.

Dos campos de algodão e das quintas rodeadas de árvores vê-se o Saturn 1B Rocket, de 68 metros de altura, usado nas missões espaciais não tripuladas do projeto Apolo e que foi colocado junto à estrada em 1979.

Ao fundo da Upper Elkton Road, a oficina Asset Auctions, LLC tem neste momento um Chevrolet Malibu amarelo; um Chevrolet Stringray vermelho; um Mustang para recuperar, vários Ford dos anos 1950 e uma pick up Chevrolet pintada de preto baço e com um motor reluzente.

O conservador Estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos, é governado pela republicana Kay Ellen.

De acordo com as últimas sondagens publicadas na capital do Estado, Birmingham, Donald Trump tem 56,7% dos votos e Joe Biden fica-se pelos 38,4% das intenções de voto.

