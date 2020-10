“Lisa e destemida”: sobrevivente ao cancro da mama celebra cicatrizes em topless

De blazer cor-de-rosa vestido, sem nada por baixo, Eylon Nuphar revela as suas cicatrizes e mostra-se orgulhosa enquanto posa para a capa de uma revista feminina israelita, um mês depois de ter sido submetida a uma dupla mastectomia.

Mais A carregar...

Nuphar tem 49 anos e é artista. Depois da cirurgia, escolheu não reconstruir o peito e espera que a sessão fotográfica para a capa da revista semanal Laisha inspire outras mulheres que estejam a passar pela mesma experiência. “É uma escolha muito pessoal. Acho que sou corajosa o suficiente para o fazer e para carregar e amar as minhas cicatrizes, mas só tenho coragem porque sei que isto vai ajudar outras mulheres”, declara.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nuphar tem o gene BRCA, que está associado a um elevado risco de cancro da mama e do ovário. Aos 33 anos, foi primeiro diagnosticada com cancro da mama e passou por quimioterapia, mastectomia e radioterapia. Quando o cancro regressou, 16 anos depois, Nuphar optou por fazer uma dupla mastectomia, mas decidiu que não aguentaria outra cirurgia, a da reconstrução mamária.

Nuphar acredita que não está só, que haverá outras mulheres na mesma situação e que precisam de apoio para lidar com o ser diferente, com o medo de não se sentirem atraentes. “Eu escolhi não fazer reconstrução, o que me torna lisa e destemida”, conclui.