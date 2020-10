Boeira Garden Hotel tem novo menu de brunch e não é “só para inglês ver”

É de pratos tradicionais do brunch inglês que a mesa do restaurante Raízes do Hotel Boeira Garden no Porto, inaugurado em Setembro, se compõe. A pernoitar ou não nas instalações do hotel, qualquer pessoa pode usufruir deste novo menu a cada domingo do mês, entre as 11h e as 16h.

“O brunch feito em Portugal não é como o de Inglaterra ou o dos Estados Unidos da América”, explica Paulo Teixeira, director de Food and Beverages. Neste sentido, o menu do restaurante Raízes varia entre os clássicos do pequeno-almoço, que inclui pão, croissants, compotas e manteigas caseiras; e pelos clássicos do brunch internacional, como os ovos benedict, a tosta francesa e as panquecas. A acompanhar os pratos, os clientes podem escolher entre sumo de laranja e espumante.

De forma a adaptar o brunch à tradição portuguesa, o restaurante oferece ainda duas opções de pratos quentes que vão variando a cada semana. Segundo Paulo Teixeira, a estas sugestões acresce a ainda alguns pratos tipicamente ingleses e americanos.

Foto DR

O restaurante tem recebido uma média de 40 pessoas em cada domingo. O objectivo principal passa por conseguir cativar clientes de nacionalidade portuguesa, inglesa, alemã ou francesa, explica o director. Assim, procuram alcançar todas as nacionalidades, mantendo sempre a essência da composição oficial do brunch. O que se pretende é fazer com que “as famílias se juntem neste dia e desfrutem de uma refeição diferente e em conjunto”, conclui Paulo Teixeira.

Os preços deste menu variam consoante a intenção de cada cliente. Assim, o menu fixo deste brunch é de 25 euros para uma pessoa ou de 48 euros no caso de serem duas. Além disso, os clientes têm ainda à sua disposição os pratos à la carte para completar esta refeição. Para experimentar este menu, os interessados podem fazer reserva, ainda que não seja obrigatória.

Texto editado por Luís J. Santos