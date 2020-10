Um plano para meter nos carris uma promessa com mais de 20 anos

Quebrado o tabu, a alta velocidade voltou à ribalta. Além do Lisboa – Porto, o Governo quer que a mesma prossiga até Vigo para ajudar a estruturar o eixo Atlântico e porque “a Galiza já é uma região de Espanha que tem uma forte interligação com Portugal”. Neste Sobre Carris debatemos os projectos do PNI2030.

Subscreva o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.