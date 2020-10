Estado de emergência fez baixar o preço das casas em 1,4%

Já estão publicadas as primeiras estatísticas oficiais que mostram qual foi o verdadeiro impacto da pandemia no mercado da habitação, mais concretamente no segmento de compra e venda de casas. Durante o segundo trimestre de 2020, o preço mediano de venda de alojamentos caiu 1,4% face ao período de Janeiro a Março.

As estatísticas de preços da habitação ao nível local que o INE divulgou esta quinta-feira mostram que no segundo trimestre de 2020, que compreende o estado de emergência e o confinamento generalizado decretado por causa da pandemia de covid-19, o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi de 1187 euros por metro quadrado (€/m2).

Este valor representa uma redução face ao primeiro trimestre (de menos 1,4%) mas um aumento relativamente ao segundo trimestre de 2019 (de mais 9,4%).

Na verdade, e se se avaliarem as variações com base nos últimos 12 meses verifica-se que os preços da habitação em Portugal continuaram a aumentar, mesmo nos meses mais impactados pela pandemia, e quase sempre com valores a rondar os 10%.

Tendo como referência os municípios com mais de 100 mil habitantes, a taxa de variação homóloga reduziu-se entre o primeiro e o segundo trimestre na maioria dos municípios – em 19 dos 24 analisados. A desaceleração foi superior ao padrão nacional (menos 5 pontos percentuais) em 10 municípios, tendo sido particularmente acentuada no Funchal (-15,8 p.p.), em Gondomar (-15,5 p.p.) e, a alguma distância, na Maia (-9 p.p.) e em Setúbal (-8 p.p.).

No lado oposto, surge o município do Porto (+ 3,1 p.p.), assim como mais quatro concelhos: Santa Maria da Feira (+7,8 p.p.), Guimarães (+7,2 p.p.), Seixal (+ 2,7 p.p.) e Oeiras .