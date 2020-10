Comissão Europeia propõe novo “balcão único” para controlos aduaneiros

A Comissão Europeia propôs a criação de um balcão único que visa facilitar a troca das informações electrónicas comunicadas pelos operadores comerciais entre as diferentes autoridades envolvidas no desalfandegamento de mercadorias.

O chamado “ambiente de balcão único das alfândegas da UE” tem como objectivo reforçar a cooperação e a coordenação entre diferentes autoridades, a fim de facilitar a verificação automática das formalidades não aduaneiras em relação às mercadorias que entram ou saem da UE. Esta iniciativa permitirá aos operadores comerciais apresentar as informações exigidas para a importação ou a exportação de mercadorias uma única vez.

De acordo com a informação disponibilizada pela Comissão Europeia, a união aduaneira facilita o comércio de mercadorias num valor superior a 3,5 biliões de euros todos os anos.

“A crise do coronavírus pôs em destaque a importância de dispor de procedimentos aduaneiros ágeis mas consistentes, um aspecto que assumirá cada vez mais importância à medida que o volume das trocas comerciais aumentar e surgirem novos desafios relacionados com a digitalização e o comércio electrónico, como, por exemplo, novas formas de fraude”, lê-se no comunicado divulgado pela Comissão Europeia a dar conta desta nova iniciativa, que foi apresentada esta quarta-feira.

A proposta de criação do balcão único permitirá reforçar a cooperação entre todas as autoridades de fronteira. A Comissão Europeia tem a expectativa de que este “projecto ambicioso, que comportará investimentos significativos tanto por parte da UE como dos Estados-membros”, possa ser plenamente concretizado ao longo da próxima década. E compromete-se a, “sempre que possível”, apoiar os Estados-membros nestes investimentos através de financiamentos no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

A Comissão reconhece que as formalidades exigidas nas fronteiras externas da UE envolvem actualmente numerosas autoridades diferentes, responsáveis por domínios diversos, como a saúde e a segurança, o ambiente, a agricultura, as pescas, o património cultural, a fiscalização do mercado e a conformidade dos produtos.

“Em consequência disso, as empresas são obrigadas a comunicar informações a várias autoridades diferentes, cada uma delas com o seu próprio portal e os seus próprios procedimentos, situação essa que, além de complexa, faz com que os operadores comerciais percam muito tempo e diminui a capacidade das autoridades para agirem de forma concertada na luta contra os riscos”, admite a Comissão.