Luís Filipe Vieira reeleito presidente do Benfica com 62,5% dos votos

Luís Filipe Vieira foi novamente reconduzido na presidência do Benfica, com 471.660 votos, correspondentes a 62,59% do total. É a vitória mais curta de todos os actos eleitorais em que se envolveu, mas ainda assim confortável face à concorrência, que teve em João Noronha Lopes (34,71% dos votos) o perseguidor mais próximo (Rui Gomes da Silva terminou com 1,64%).

A espera foi longa até à divulgação dos resultados, porque a adesão ultrapassou todas as expectativas, com 38.102 votantes, um recorde absoluto (o máximo anterior era de 22.676, relativo a 2012). As urnas, que tinham aberto às 8h, deveriam ter encerrado às 22h, mas a longa fila de sócios que a essa hora ainda aguardava no exterior do pavilhão da Luz prolongou o acto eleitoral até às 2h00. E mesmo depois de se ter concluído a operação no núcleo central das assembleias, em Lisboa, ainda houve um período adicional de espera para se fechar o ciclo no Seixal.

Este será o sexto mandato de Luís Filipe Vieira à frente dos destinos do Benfica, com o dirigente a suplantar os adversários nas urnas em todos os escalões de voto e a reunir, no total, a preferência de cerca de 23.000 sócios, um número que, por si só, ultrapassa o anterior recorde de votantes de há oito anos, quando teve a oposição única de Rui Rangel.

Vieira, que assumiu o cargo pela primeira vez em 2003 e recentemente anunciou que este será o último mandato, assumiu a conquista de um título europeu como o grande objectivo para os próximos quatro anos, para além do triunfo nas competições domésticas. Foi para tentar concretizar esse desiderato que avalizou o reforço do plantel, com um investimento sem precedentes, próximo dos 100 milhões de euros, para a época 2020-21.