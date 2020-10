Bruno e Serena Canino, pai e filha numa amizade de câmara

Bruno Canino e Serena Canino responderam ao desafio do Instituto de Cultura Italiana, que co-produz este programa com o CCB e lhes encomendou um programa de música italiana para fazer em Lisboa. Bruno e Serena, que são pai e filha, puseram então de pé um programa bastante original, com obras do século XVIII ao XXI. Esta quinta-feira, às 19h, no Pequeno Auditório do CCB poderemos escutar pequenas pérolas da música italiana.

