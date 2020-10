O rigor emocional de JP Coimbra

A partir de agora haverá de contar com JP Coimbra. Não é que o seu trajecto seja o de um desconhecido. Fundador dos Mesa, integrou a formação original dos Bandemónio, colaborou com os Três Tristes Tigres e compôs para cinema, TV ou teatro. Mas Vibra posiciona-o de outra forma. Agora está mais próximo de uma sonoridade onde as categorias se confundem — música clássica, de câmara, ambiental ou electrónica — do que de terrenos pop reconhecíveis.

