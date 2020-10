Qual é a receita para o acesso equitativo a uma vacina? Pelo menos cinco mil milhões de dólares até ao fim de 2021

Com a explosão de novos casos um pouco por todo o mundo, a vacina para a covid-19 é vista como a tábua de salvamento. Mas o processo depois do desenvolvimento da vacina é ainda longo e cheio de entraves. Especialmente para as economias mais frágeis, onde os sistemas de saúde são quase inexistentes. A logística, os conflitos armados e os muitos milhões que ainda falta juntar são um desafio para que um tratamento seja verdadeiramente global.