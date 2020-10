Ao vivo, o Funk & Roll de Marta Ren estende-nos as mãos em 22:22

Ouvimo-la nos Sloppy Joe, The Bombazines, The Funkalicious e, já numa carreira a solo, à frente dos The Groovelvets. Agora, a palavra de ordem é Funk & Roll. E Marta Ren estreia esta quarta-feira, no PÚBLICO, o vídeo do single 22:22, numa interpretação feérica gravada ao vivo em Lisboa, no Cine-Teatro Capitólio, num concerto da série “Eléctrico”, 13 de Julho, dia em que partilhou o palco com The Legendary Tiger Man.

Mais conhecida fora do seu país do que dentro dele, aplaudida em vários palcos de relevo pelo mundo, quando Marta Ren se estreou a solo em 2016 com Stop, Look, Listen, assinando Marta Ren & The Groovelvets, João Bonifácio descreveu-a no PÚBLICO como “uma portuguesa que faz soul tão vintage que parece anterior aos antigos”; e dois anos depois, em 2018, foi a vez de Vítor Belanciano, que a entrevistou nessa altura, falar num “soul-funk clássico, suportado por voz vivida, presença felina e sensual, metais que parecem libertar suor e uma batida milimétrica que impele à dança.”

Lançado internacionalmente pela Record Kicks e já disponível nas plataformas digitais, 22:22 sucede a Worth It, single que teve um videoclipe lançado em Junho de 2019. Num e noutro, Marta Ren acentua o papel interventivo na música que vai fazendo. No texto que agora apresenta 22:22, Marta justifica o título com uma recordação adolescente e uma mensagem: “22 é um número que me diz muito e me acompanha há muito tempo pois foi uma idade muito marcante na minha vida, de crescimento e também de alguma dor. Com esta música eu quis transmitir algo simples mas muito importante, sobretudo nos dias que vivemos: devemos conseguir escutar-nos a nós próprios, escutar os outros e fazer ouvir a nossa voz. Quero aproximar-me das pessoas, dizer que as sinto, que sinto a sua solidão e frustração e estou aqui para lhes estender esta minha mão musical.”