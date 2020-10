Gui Aly ao vivo no auditório do PÚBLICO

Nasceu em Lisboa, há 19 anos, escreve poemas desde o quinto ano de escolaridade e há cerca de dois anos começou mais seriamente a cantar, a tocar guitarra e a compor as suas próprias canções. Primeiro, foi uma prima que reparou no potencial da sua voz. E depois foi um outro primo que, ao ver um vídeo caseiro onde ele gravara uma das canções que escreveu, Toxic Love, partilhou-a no Twitter e a audiência que teve foi um sucesso.

Foi assim que o jovem Gui Aly deu os primeiros passos que o levaram a vencer o concurso EDP Live Bands 2020, no passado dia 10 de Outubro, entre um total de 354 candidatos inscritos e 40 semifinalistas. Concorreu com as canções Away e Toxic Love (ele compõe em inglês) e com elas garantiu a vitória com voto unânime do júri, assegurando assim uma actuação em dois festivais em 2021 (NOS Alive’21, em Algés, e Mad Cool Festival 2021, em Madrid), a gravação de um disco na Sony Music (a produzir por Hélio Morais, co-fundador das bandas Linda Martini e PAUS), um videoclipe e quatro showcases na Fnac.