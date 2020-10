Hospitais privados recusam receber doentes covid-19 em Lisboa

Os hospitais privados comunicaram à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) que não têm disponibilidade para receber doentes covid nesta região. A reunião decorreu ao início desta tarde entre o presidente da ARSLVT, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e representantes dos principais grupos privados da zona de Lisboa.

O encontro tinha como objectivo perceber qual a disponibilidade destas unidades para apoiar os hospitais do Serviço Nacional de Saúde na resposta a doentes covid. Em causa estariam entre 20 a 30 camas de enfermaria que poderiam vir a ser contratualizadas em caso de necessidade.

O objectivo da reunião, explicou ao PÚBLICO o presidente da ARSLVT, Luís Pisco, “era saber que capacidade instalada é que existia que pudessem ceder, se fosse necessário”. “Foi uma sondagem, uma conversa com o dr. Óscar Gaspar [presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada] e representantes dos principais grupos privados de Lisboa, porque é nossa obrigação ter as coisas preparadas”, sublinhou.

De acordo com Luís Pisco, todos os representantes dos grupos privados afirmaram “que não têm disponibilidade para [doentes] covid”. “Têm uma actividade programada, fizeram os seus planos e não contaram com isso. Têm o mesmo problema que nós, se colocarem um doente covid numa enfermaria, essa enfermaria tem de ficar dedicada à covid”, disse, referindo que os privados disseram “que colaborariam com o SNS e estariam disponíveis para ajudar se fosse necessário”. “Mas não me pareceu que situação vá mudar a curto médio prazo”, acrescentou.

O PÚBLICO tinha questionado ao início da tarde a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, sobre se o levantamento de camas disponíveis pedidos pela ARSLVT e pela ARS Norte já estava feito e qual os números disponíveis para cada região. Em resposta, o presidente Óscar Gaspar confirmou a realização de “uma primeira reunião formal com a ARS Lisboa e Vale do Tejo” e que “ficou definido que a ARS realizaria um plano que incluiria as necessidades e solicitações do SNS, bem como os termos em que os hospitais privados poderiam colaborar com as unidades públicas de saúde”.