Covid-19 em Portugal: 3960 novos casos (novo máximo diário) e 24 mortes

Portugal regista esta quarta-feira mais 24 mortes e 3960 novos casos, um novo recorde diário. O número de vítimas mortais sobe assim para 2394 e o total de infectados ascende a 128.392 desde o início da pandemia.

Na terça-feira 1794 pessoas foram internadas (mais 47 do que no dia anterior), das quais 262 estão nos cuidados intensivos (mais nove). É o quarto maior registo de doentes em unidades de cuidados intensivos desde o início da pandemia, apenas inferior aos números registados de 5 a 7 de Abril (267, 270 e 271 internados em UCI, respectivamente).

O boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira (com dados relativos a terça-feira) dá conta mais 1657 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações para 74.001. Excluindo estes casos e os óbitos, há 51.996 casos activos em Portugal, mais 2279 do que no dia anterior.

Com 2114 novas infecções detectadas, a região Norte ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo e soma agora o maior número total de infecções desde o começo do surto, com 56.122.

Estas duas regiões contabilizam 3219 dos 3960 novos casos notificados no boletim desta quarta-feira (81,3%), bem como 19 das 24 vítimas mortais registadas até às 24h de terça-feira – mais 11 no Norte, para um total de 1053, e oito em Lisboa e Vale do Tejo, que soma agora 955.

Na região Centro foram registadas mais quatro mortes e identificaram-se 558 novos casos (304 mortes e 10.877 casos), com o outro óbito a ser no Alentejo, que contabiliza ainda mais 110 infecções (43 mortes e 2558 casos).

O relatório de situação dá ainda conta de mais 53 casos no Algarve (2579 casos e 25 mortes), 15 na Madeira (425 casos, sem mortes) e cinco nos Açores (353 casos, 15 mortes).