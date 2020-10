Comissão da Protecção Civil quer recolher obrigatório no distrito do Porto

O presidente da Comissão da Protecção Civil do Porto vai pedir esta quarta-feira ao Governo que seja decretado recolher obrigatório no distrito. O pedido surge na sequência do aumento do número de infecções por covid-19 mais a norte e de forma concertada entre os autarcas do distrito.

O objectivo é encontrar-se um “equilíbrio entre economia e saúde pública”, avança ao PÚBLICO Marco Martins, que defende esta alternativa de forma a evitar-se “outro confinamento”.

O pedido será discutido no próximo conselho de ministros de sábado, de onde sairá já uma decisão, avança, sublinhando ainda não estar definido horário para o recolher.

A Câmara de Matosinhos já na nesta terça-feira tinha anunciado novo horário de encerramento para os centros comerciais do concelho - passam a fechar às 21h. Marco Martins, também presidente da câmara de Gondomar, afirma não estar programada, por agora, na autarquia que preside medida semelhante.

Especialistas alertaram esta quarta-feira que a região Norte poderá atingir 7000 novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2 na próxima semana. Ouvidos pela Lusa, afirmaram existirem “vários concelhos” num “patamar semelhante” aos três do Tâmega e Sousa onde foram impostas medidas mais restritas.