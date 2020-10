Orçamento aprovado à justa abre a porta ao calvário da especialidade

A fragilização do Orçamento de Estado (OE) à esquerda levou o PS a agitar o papão da direita e da austeridade do passado. A proposta de OE para 2021 foi aprovada por uma margem mínima de três votos, apenas com o voto a favor do PS, a abstenção do PCP, PAN, PEV, das duas deputadas não-inscritas e dos votos contra do BE, PSD, CDS IL e Chega, mas os socialistas prometem continuar a negociar nas próximas semanas, apesar da tensão com o Bloco.

