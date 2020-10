Despesa com pensões engorda 2,7 vezes com acordo com PCP

O Governo prevê que o aumento extraordinário de pensões mais baixas custe no próximo ano 270 milhões de euros, quase três vezes mais do que projectava quando apresentou o Orçamento do Estado para 2021 no Parlamento.

O custo do aumento extra das pensões foi revelado pelo ministro das Finanças no Parlamento, no arranque do segundo dia de debate do Orçamento do Estado para 2021.

Referindo-se ao aumento das pensões, João Leão disse que esta “será a medida com maior impacto na despesa permanente de 2021, com um custo anual de 270 milhões de euros”. Ou seja, é despesa que fica para sempre, ao não ter um carácter temporário.

Este resulta do aumento extraordinário das pensões já a partir de Janeiro e de 10 euros para todas as pensões até 685 euros, o equivalente a 1,5 vezes o indexante de apoios sociais (IAS).

Na proposta inicial, que chegou ao Parlamento a 12 de Outubro, o aumento extra nas pensões previsto era pago apenas a partir de Agosto e era de dez euros e de seis euros, conforme os casos. Uma medida que estava orçamentada em 99 milhões de euros.

Assim, a alteração da medida - que a tornou mais generosa - tornou-a 2,7 vezes mais cara para o OE.

A alteração resulta do acordo feito com o PCP e que contribui para a viabilização do OE 2021.