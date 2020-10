Mariana Mortágua: “Por que é que falamos de um acordo de legislatura quando não há um entendimento no Orçamento?”

Apesar das longas semanas de negociações entre o Governo e o Bloco de Esquerda (BE) ― e de reuniões madrugada adentro ―, as aproximações entre os antigos parceiros não foram suficientes para garantir o apoio do BE à actual proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021). Ao contrário das restantes bancadas da esquerda, o BE anunciou que não iria contribuir para a viabilização do documento e anunciou o seu voto contra, assumindo o risco de deixar cair algumas das medidas negociadas durante as últimas semanas.

