Instagram muda a política de nudez depois de polémica com modelo plus size

Depois da controvérsia à volta de uma foto da modelo negra plus size Nyome Nicholas-Williams, o Instagram decidiu mudar a sua política de nudez, passando a permitir, já a partir desta semana, imagens de mulheres a abraçar ou a segurar o peito despido. A britânica tinha publicado uma fotografia onde surgia em topless, com o braço a tapar o peito, que foi eliminada pelo Instagram em Agosto.

O caso criou indignação entre os utilizadores, que decidiram partilhar massivamente a fotografia original, ou tributos artísticos e reinterpretações da mesma imagem, acompanhadas da hashtag #IWantToSeeNyome. Paralelamente, foi lançada uma petição para que o Instagram parasse de censurar “mulheres negras e gordas”, que conseguiu mais de 22 mil assinaturas.

“Milhões de fotografias de mulheres brancas, magras e nuas podem ser encontradas no Instagram todos os dias, mas a de uma mulher negra e gorda a celebrar o seu corpo é banida? Isto é chocante, sinto que estou a ser silenciada”, disse Nyome, aquando da polémica, ao The Guardian.

Na altura, as críticas levaram a que Adam Mosseri, CEO do Instagram, fizesse um comunicado onde admitia que era necessário melhorar o algoritmo. “O nosso foco vai começar na comunidade negra, mas também vamos tentar perceber como podemos servir melhor comunidades sub-representadas”, escreveu no seu perfil.

Esta semana, o anúncio foi feito: o Instagram vai mudar a política de nudez, principalmente em relação às fotos de seios. Até agora, as regras proibiam grandes planos de nádegas totalmente expostas e mamilos femininos — mas em muitos casos, como o de Nyome, mulheres nuas a cobrir o peito também eram censuradas. Com a actualização, conteúdo em que uma pessoa abraça ou segura o peito vai passar a ser permitido.

Ao Business Insider, um porta-voz do Instagram referiu que, depois de investigarem, perceberam que a sua política de “apertar o peito” não tinha sido correctamente aplicada nas imagens de Nyome. “Ouvir o seu feedback ajudou-nos a entender onde esta política estava a falhar e onde a podíamos melhorar”, afirmou. “Com a nova actualização, vamos permitir conteúdo onde alguém está simplesmente a abraçar, segurar ou apertar os seios. E, se houver alguma dúvida, vamos pedir para o conteúdo permanecer.”

Mas continuam a existir limitações: “Temos de desenhar uma linha, por isso, quando as pessoas apertam o peito com os dedos dobrados e há uma clara alteração ao formato dos seios, esse conteúdo vai continuar a quebrar as nossas regras”, disse o representante. A nova política vai aplicar-se ao Instagram e Facebook.

Para Nyome, o sucedido foi uma vitória. Mas “ainda há muito trabalho a fazer”, escreveu na sua conta de Instagram. “Mulheres negras plus-size continuam a ser censuradas em diversas formas (…) Ainda há um grande desequilíbrio racial no algoritmo: corpos brancos são promovidos e não têm de justificar a sua presença na plataforma, ao contrário dos negros.”