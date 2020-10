Bienal de Fotografia do Porto tem 2200 euros para trabalhos sobre justiça social e ambiental nas cidades

Estão abertas as candidaturas para o concurso promovido pela Ci.CLO Bienal Fotografia do Porto, em colaboração com a PHotoESPAÑA - Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais de Madrid. Este ano, com o tema “Cidades na Cidade”, aceitam-se projectos fotográficos sobre iniciativas urbanas de justiça social e ecológica que tragam soluções locais para questões globais. Vão ser atribuídas bolsas a dois artistas seleccionados no valor de 2200 euros cada uma.

O objectivo é “reflectir sobre a multiplicidade que cada uma das cidades tem”, porque “dentro de uma cidade há várias cidades”, explica Virgílio Ferreira, director artístico da Ci.CLO, ao P3. Vai ser analisado “o olhar que o fotógrafo vai ter” sobre questões ligadas à justiça social e ambiental, “que podem ser de associações, grupos ou até indivíduos, que estejam a ser implementadas em cidades”, assim como “as respostas criativas a essas mudanças que tragam impulso, acção e voz”. O projecto “reflecte o trabalho que tem sido feito na área da criação e exposição” característico da Ci.CLO, diz o responsável.

Até 30 de Novembro podem candidatar-se, gratuitamente, a título individual ou colectivo, todos aqueles que são residentes em Portugal e Espanha. Os dois artistas vencedores, divulgados a 14 de Dezembro, vão receber uma bolsa no valor de 2200 euros cada uma para o desenvolvimento do projecto artístico durante três meses. Nesse período, os vencedores estabelecerão contacto com dois tutores e outros especialistas convidados. Posteriormente, esses trabalhos serão expostos no Porto, na Estação de São Bento, de 14 de Maio a 27 de Junho de 2021, no âmbito da segunda edição da Bienal de Fotografia do Porto e da PHotoESPAÑA.

A bolsa conta com o apoio do BPI e da Fundação “La Caixa”. Para mais informações sobre as bolsas e o processo de candidatura consulta o regulamento presente no site da Ci.CLO Bienal de Fotografia do Porto.

Texto editado por Amanda Ribeiro