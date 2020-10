Estação do Carregado passa a hostel nos 164 anos da primeira viagem de comboio em Portugal

A antiga estação ferroviária do Carregado-Alenquer, desactivada há décadas, vai “renascer” como unidade de alojamento local. A primeira fase do projecto vai ser apresentada esta quarta-feira, dia em que se assinalam os 164 anos da primeira viagem de comboio realizada em Portugal, que ligou Lisboa a este local da estação do Carregado. O edifício actualmente existente já não é o original, foi construído em 1930, mas continua a ter um forte simbolismo na história do transporte ferroviário em Portugal, porque foi exactamente ali que terminou a primeira (e atribulada) viagem de um comboio em território português, realizada no dia 28 de Outubro de 1856, no reinado de D. Pedro V.

