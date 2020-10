Málaga inaugura ponte suspensa “espectacular” sobre desfiladeiro

Está muito longe da "maior ponte suspensa do mundo”, a de Arouca que assim que seja inaugurada passará a permitir um passeio aéreo de 516 metros. Mas, ainda assim é já um dos novos atractivos turísticos da província de Málaga e, em conjugação com parque natural e o trilho de El Saltillo, poderá fazer concorrência ou servir para conjugar numa viagem à região com a "estrela” local que é o Caminito del Rey.

A nova ponte suspensa, inaugurada na segunda-feira, fica na comarca de Axarquía (a uns 50km de Málaga), e tem apenas 50 metros de comprimento por 1,20 metros de largura, elevando-se a 50 metros, em aço e madeira, sobre o desfiladeiro que acolhe o leito do rio Almanchares.

Foto Grande Senda de Málaga

Em simultâneo, foram apresentadas renovadas passagens metálicas, situadas a mais de cem metros de altura, além de novos caminhos que dão mais segurança aos caminhantes e evitam que tenham de usar estradas para unir pontos.

Pela localização, a obra revestiu-se de particularidades e dificuldades: foi até necessário recorrer em alguns casos a métodos tradicionais como o uso de mulas nos caminhos para o transporte de materiais.

“Vai ser um importante chamariz turístico”, garante o presidente da província de Málaga, Francisco Salado. “Tanto pelas suas características como pelo espectacular enclave em que se encontra”, sublinha, realçando a contínua aposta no turismo de natureza, com as caminhadas sob os holofotes – ainda há dias Málaga inaugurou a maior ponte pedonal em madeira da Europa.

Já a nova ponte suspensa sobre o desfiladeiro do Almanchares é "uma das três maiores” em “espaços naturais em Espanha”, destaca-se. E fica nos caminhos de El Saltillo, dito o “outro Caminito del Rey” (do Caminito a El Saltillo, assinale-se, embora na mesma província, são mais de 120km), que tem cenário o Parque Natural das serras de Tejeda, Almijara e Alhama.

El Saltillo Turismo de Málaga Fotogaleria Turismo de Málaga

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os trilhos integram a Grande Rota de Málaga, que no seu todo soma 745km, repartindo-se em 35 etapas com cinco variantes. Os seus caminhos cruzam quatro parques e duas reservas naturais. Une-se com o Caminho Moçárabe de Santiago e com a Grande Rota Europeia.

O caminho para El Saltillo começa no centro de Canillas de Aceituno (são 8km ida-e-volta, ou cerca de 9km se se fizer a ligação Canillas-Sedella​). As distâncias não metem medo mas é que o trilho inclui troços que põem à prova as vertigens (não é aconselhável aos mais sensíveis às alturas). Inicialmente servia para transportar água do rio para a terra, agora permite passeios, nomeadamente por estreitas passagens áreas a mais de 105m de altura. Sempre com boas vistas asseguradas.