Hilton escolhe Porto para estrear hotel com nova marca

Tem abertura marcada para o Verão de 2021 e a zona da Sé no Porto como casa. O Sé Catedral Hotel Porto será o primeiro em Portugal com a chancela Tapestry Collection by Hilton.

A Tapestry é uma “selecção de hotéis peculiares que foram escolhidos devido ao compromisso de tecer a sua própria história”, informa a empresa. As unidades devem garantir uma “experiência de hospedagem genuína”, “tudo combinado com o conjunto de padrões que vêm com o nome Hilton”. O estilo global será mais descontraído e informal do que é habitual na marca-mãe.

O novo hotel portuense é, indica a Hilton em comunicado, “propriedade da Referência Arrojada SA, uma subsidiária do Mercan Group of Companies, e vai operar ao abrigo de um acordo de franchising com o grupo Hilton”.

O Sé Catedral Hotel Porto, na Rua Chã, irá oferecer 77 quartos, incluindo-se no projecto um bar, restaurante e estacionamento “nas proximidades”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além dos EUA, onde está presente em vários estados, com muitas unidades particularmente nos estados da Califórnia e Nova Iorque, a chancela está a crescer internacionalmente, tendo unidades planeadas para o México, Peru ou Taiwan e, na Europa, em Madrid (Atocha) e Paris (Champs-Élysées).

Em Portugal, a marca Hilton está presente na gestão do Hilton Vilamoura As Cascatas e Conrad Algarve, além de integrar o recente luxo do Boeira Garden de Gaia na Curio Collection e o Fontana Park na chancela Doubletree.