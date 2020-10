PE: Turismo deve integrar medidas coordenadas da UE de resposta à crise

Na véspera de mais uma reunião informal dos chefes de Estado e governo da União Europeia por videoconferência, para debater as diferentes medidas que os 27 estão a tomar para travar a segunda vaga da pandemia no continente, o Parlamento Europeu chama a atenção para a necessidade de incorporar o sector do turismo nas discussões sobre os planos coordenados da UE para enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus.

Continuar a ler