Bolsas mundiais em queda perante subida de casos de covid-19

As hipóteses de uma recuperação mais célere parece estar a esfumar-se com o crescimento diário do número de novas infecções de covid-19 nos dois lados do Atlântico e o nervosismo começou a apoderar-se dos investidores habituais nas bolsas.

Na Europa e nos EUA, os principais mercados estão no vermelho. Em Wall Street, o S&P 500 caía 3%, despertando para o pior dia no último mês, acompanhando assim o comportamento bolsista nas praças europeias, onde a perspectiva de novas restrições na Alemanha e na França empurraram, segundo os analistas, o índice pan-europeu Stoxx 600 para mínimos de cinco meses, com uma quebra de 3,6%.

Mesmo activos habitualmente vistos como mais seguros (acções de empresas tecnológicas, por exemplo) estão em queda. Mesmo a Microsoft, que anunciou ontem lucros acima do esperado para o terceiro trimestre de 2020, vê as acções caírem 3,55%, em linha com o índice das tecnológicas Nasdaq, que recuava 3%.

O petróleo, por sua vez, está pouco acima dos 37 dólares, aproximando-se o preço do barril de Brent (referência para a economia portuguesa) daquele limiar mínimo registado em Setembro e reflectindo os receios de mais uma queda abrupta no consumo de combustíveis face à eventual repetição de restrições nos transportes ou até confinamentos.

Nos EUA, a cotação de empresas hoteleiras, companhias aéreas e de outros sectores mais expostos às consequências económicas de eventuais restrições anticovid estão a ser as mais prejudicadas pela fuga de investidores. A incerteza económica, aliada à incerteza política em véspera de eleições presidenciais, agendadas para 3 de Novembro, agrava ainda mais o nervosismo em Wall Street, que olha preocupada para a evolução da pandemia em solo nacional, com a média de 70 mil novas infecções diárias nos EUA.

Em Portugal, o índice PSI-20 segue em quebra (-2,5%), com a valorização bolsista a atingir o valor mínimo desde 23 de Março deste ano. Por volta das 16h, Galp Energia (-7%) e Ibersol (-6,87%) eram as empresas com a maior quebra em percentagem, havendo apenas três cotações deste universo no verde: Nos, Altri e a Navigator.