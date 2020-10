Aeroporto de Heathrow perde liderança da Europa

O aeroporto de Heathrow, em Londres, anunciou hoje que perdeu a liderança na Europa pela primeira vez em termos de número de passageiros transportados, em benefício do aeroporto parisiense Roissy-Charles de Gaulle.

Heathrow é agora seguido de perto pelos aeroportos Amsterdam Schiphol (Holanda) e Frankfurt (Alemanha).

A troca de posições na frente explica-se com as consequências da quarentena imposta pelo Reino Unido a passageiros de diversos países. Cerca de 19 milhões de passageiros passaram por Heathrow nos primeiros nove meses de 2020, comparativamente aos 61 milhões no período homólogo de 2019.

Em todo o ano de 2020, o aeroporto prevê transportar 22,6 milhões de passageiros e 37,1 milhões em 2021, muito longe das previsões feitas antes da crise sanitária.

“O Reino Unido está a ficar para trás porque temos sido muito lentos a adoptar os testes aos passageiros. As autoridades europeias agiram mais rapidamente e as suas economias estão a ser beneficiadas”, disse o director-executivo de Heathrow, John Holland-Kaye.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O aeroporto espera beneficiar da promessa do Governo britânico de introduzir até 1 de Dezembro um teste para chegadas internacionais.

Este dispositivo, que não convence as companhias aéreas, deve permitir reduzir de 14 dias para uma semana o período de quarentena imposto pelo Reino Unido a viajantes oriundos de muitos países.

O aeroporto de Londres, localizado a oeste da capital britânica, era antes da pandemia o líder indiscutível da Europa.