Sporting derrota Gil Vicente e agarra segundo lugar

Um sofrimento que acabou em dois minutos. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira ao Sporting, em Alvalade, frente ao Gil Vicente, no jogo que estava em atraso desde a primeira jornada do campeonato. Os “leões” estiveram a perder, mas acabaram por dar a volta e triunfaram por 3-1, um triunfo que permitiu à formação de Rúben Amorim subir ao segundo lugar do campeonato, agora com 13 pontos, mais três que o FC Porto, e menos dois que o líder Benfica.

O Gil Vicente esteve bem perto de voltar a ganhar em Alvalade 18 anos depois. A formação de Barcelos colocou-se em vantagem aos 52’, com um cabeceamento certeiro de Lucas Mineiro, após um livre cobrado por Talocha, e conseguiu levar a vantagem quase até ao fim, mas em dois minutos tudo mudou.

Aos 82’, Sporar fez o empate, após um cruzamento de Pedro Gonçalves que passou ainda pela cabeça de Nuno Santos, e, aos 84’, foi Tiago Tomás a marcar o segundo golo, num remate cruzado após passe de Daniel Bragança.

E foi já em período de compensação que “Pote”, num lance de contra-ataque fixou o resultado final.