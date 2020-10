Primeiras vitórias para PSG e Chelsea na Champions

Os favoritos fizeram valer o seu estatuto nos primeiros jogos desta quarta-feira na Liga dos Campeões. Em Istambul, o PSG derrotou o campeão turco Basaksehir por 0-2, em jogo a contar para o Grupo H, enquanto o Chelsea foi à Rússia golear o Krasnodar por 0-4, na segunda jornada do Grupo E.

Para chegar à sua primeira vitória nesta fase de grupos, o finalista vencido da época passada teve de esperar pela segunda parte. Com Danilo Pereira a titular no eixo da defesa, o PSG chegou à vantagem aos aos 64’, por Moise Kean, com o avançado italiano emprestado pelo Everton a dar outra tranquilidade aos franceses com novo golo aos 79’. Foram os três primeiros pontos conquistados pelo PSG nesta fase, depois de terem sido derrotados pelo Manchester United (2-1) na primeira jornada.

Na Rússia, o Chelsea não começou de forma auspiciosa. Logo aos 14’, Jorginho falhou um penálti - a bola bateu no poste e no guarda-redes Safonov, e não entrou - mas Callum Hudson-Odoi conseguiu colocar os “blues” ainda antes do intervalo, aos 37’.

Só na segunda parte é que o Chelsea chegou à goleada, graças ao acerto de Timo Werner (76'), Hakim Ziyech (79') e Christian Pulisic (90'). Com este triunfo, e depois de ter empatado na primeira jornada com o Sevilha (0-0), o Chelsea passou a ter quatro pontos.