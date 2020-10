Pinto da Costa intenta queixa-crime contra Frederico Varandas

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, revelou esta quarta-feira, durante a apresentação do Relatório e Contas do FC Porto, que avançará com uma queixa-crime contra Frederico Varandas, presidente do Sporting.

A acção, motivada pelas recentes declarações de Frederico Varandas, que reputou Pinto da Costa de “bandido”, dará entrada na quinta-feira, não merecendo mais comentários do dirigente portista.

“Não vou comentar nem falar sobre esse senhor. Não é meu hábito falar de processos judiciais”, disse Pinto da Costa, confirmando a “queixa-crime nos tribunais contra o tal presidente”.