Pierre Gasly renova com AlphaTauri para 2021

O piloto francês Pierre Gasly, que alcançou esta temporada a primeira vitória no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, vai continuar na AlphaTauri em 2021, anunciou esta quarta-feira a escuderia italiana, em comunicado.

“Desde que regressou à equipa, no ano passado, Pierre alcançou grandes resultados, com dois pódios, incluindo uma vitória. É um piloto muito competitivo, mentalmente forte e sabe tirar o melhor do carro em cada corrida. Está na nossa família há muitos anos e espero que assim continue”, disse o “patrão” da AlphaTauri, Franz Tost.

Gasly fez a estreia na Fórmula 1 em 2017, ao serviço da Red Bull, equipa “mãe” da AlphaTauri, e soma um total de 59 corridas, tendo alcançado em Setembro o primeiro triunfo, no Grande Prémio de Itália.