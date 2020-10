Jorge Jesus promete “poupança” de jogadores na Liga Europa

Jorge Jesus, treinador do Benfica, garantiu que fará alterações na equipa para o jogo da Liga Europa frente ao Standard Liège. “Se tudo correr dentro da normalidade, é natural que faça algumas mudanças na equipa. Vou lançar o Gabriel e outros jogadores que penso que estão mais frescos, que não têm jogado tanto e que estão à procura do seu espaço. Estou seguro de que posso fazer essas mudanças e a equipa não ter oscilação de rendimento”, avançou, nesta quarta-feira, na antevisão da partida.

O técnico abordou ainda o regresso de adeptos ao Estádio da Luz, dizendo que, apesar das limitações, “valem mais poucos do que nenhuns”. E acrescentou: “Estive no clube com a maior ‘torcida’ do mundo [Flamengo] e vim para o clube com mais adeptos em Portugal [Benfica]. Ninguém duvide que as equipas que têm mais adeptos saem mais prejudicadas [pela falta de adeptos]”.

???? [DIRETO] Jorge Jesus na conferência de antevisão ao Benfica - Standard Liège#SLBSTA #UEL — SL Benfica (@SLBenfica) October 28, 2020

Ainda sobre a pandemia, Jesus deixou um alerta à sociedade. “Temos de saber viver com ela. A experiência no mundo já mostrou isso. Vamos mesmo ter de continuar a viver com isto até aparecer a milagrosa vacina que reponha a normalidade”.

Por fim, o técnico “encarnado” recusou tomar posição sobre as eleições do Benfica, a decorrer nesta quarta-feira. “Não quero expressar-me, porque ainda há muita gente para votar e não quero influenciar”.