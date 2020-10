GP de Emília-Romanha vai decorrer sem espectadores

A organização do Grande Prémio (GP) de Fórmula 1 de Emília-Romana anunciou nesta quarta-feira que a corrida do próximo fim-de-semana vai decorrer à porta fechada, sem espectadores, dado o actual contexto da pandemia de covid-19.

Inicialmente, o promotor da prova tinha recebido autorização para acolher mais de 13000 espectadores por dia, sofrendo agora um revés. “O Governo impediu a entrada dos nossos fãs e estamos muito desiludidos”, reagiu o director do circuito de Imola, Uberto Selvatico Estense, citado pelo site motorsport.com.

No passado domingo, as autoridades italianas anunciaram novas medidas para combater o ressurgimento de um número substancial de casos de covid-19, com efeito naquela que será a terceira corrida da temporada de Fórmula 1 no território.

Este GP, o 13.º do calendário do Mundial 2020, já foi condensado em dois dias apenas, em vez dos habituais três, pelo que arrancará somente no sábado.