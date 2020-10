Elite do trail mundial começa hoje a competir nos Açores

No total, vão ser 126 quilómetros, alguns dos quais percorridos por trilhos históricos dos “tempos dos primeiros povoadores” dos Açores, e, no final, o vencedor será consagrado como vencedor do Golden Trail World Championship (GTWC), competição onde vão competir mais de duas centenas de atletas da elite do trail mundial. Com quatro etapas repartidas pelo Faial e pelo Pico, a prova é promovida pela Salomon, e, segundo Mário Leal, responsável pela organização do evento, “para além de incentivar a prática de desporto na natureza, este evento pretende também promover a cultura e a história dos Açores”.

