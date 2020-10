Eleições no Benfica: já votaram mais de 8500 sócios

Mais de quatro horas depois da abertura das urnas, as eleições para os órgãos sociais do Benfica, com vista ao quadriénio 2020-24, decorrem a bom ritmo. A mais recente actualização aponta para 8733 o número de sócios que já votaram, tendo sido João Noronha Lopes o primeiro dos candidatos a acorrer ao pavilhão número 2 da Luz, em Lisboa.

No complexo da Luz, nas imediações do estádio, são longas as filas de espera para votar, sendo que, para além do pavilhão, há assembleias eleitorais espalhadas por todas as regiões do país, num total de 25.

Pelas 9h00, tinham votado 1611 sócios e, uma hora mais tarde, eram já 3734, 1177 dos quais no pavilhão anexo ao Estádio da Luz. Entre eles contam-se algumas figuras ilustres do clube, como Shéu Han ou Toni.

Entre os candidatos à presidência, e conforme estava previsto João Noronha Lopes foi o primeiro a exercer o direito de voto e falou à saída das instalações, para voltar a abordar a questão dos procedimentos e da contagem de votos.

“Temos dirigido um conjunto de questões ao presidente da mesa da assembleia geral quanto ao voto electrónico que não foram respondidas. Relativamente ao voto físico, espero que ele leve em conta o que tem sido comunicado também pelas outras listas. As urnas têm de ser abertas, o voto físico tem de ser contado e os meus delegados não sairão do pé das urnas até que isso aconteça. Que esta eleição seja democrática”, apelou, em declarações aos jornalistas.

A votação, que foi antecipada para esta quarta-feira depois da proibição de circulação entre concelhos imposta pelo Governo para os próximos dias, decorrerá até às 22h. Da parte da tarde, a partir das 16h, é expectável que votem os candidatos Luís Filipe Vieira e Rui Gomes da Silva.

“Estão criadas todas as condições de segurança, isto está muito bem organizado e vai correr muito bem”, previu esta manhã Virgílio Duque, presidente da mesa da Assembleia Geral, em declarações à BTV.