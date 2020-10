Cascais recebe prova de vela da Fundação Mirpuri em Junho de 2021

A segunda edição da prova de vela impulsionada pela Fundação Mirpuri vai realizar-se entre 4 e 5 de Junho de 2021, em Cascais, e deverá ser disputada por uma frota de 100 embarcações, anunciaram nesta quarta-feira os organizadores.

Em comunicado, a Fundação Mirpuri e o Clube Naval de Cascais destacam a importância do troféu, “que pretende ser um dos principais eventos de vela do mundo”, contando com a participação de veleiros convencionais e de alta competição.

“Este acontecimento resulta do sucesso que foi a primeira edição da competição, realizada este ano, uma regata sustentável e com controlo médico, que marcou o regresso da vela internacional a Portugal, após a suspensão das competições devido à pandemia do novo coronavírus”, indica o comunicado.