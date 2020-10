Greve e vandalismo levam ao encerramento da Casa Batlló em Barcelona

A Casa Batlló, o edifício modernista de Antoni Gaudí (1852-1926) no centro histórico de Barcelona, vai fechar ao público a partir desta quinta-feira, como forma de se resguardar dos problemas que a têm afectado na sequência de uma greve decretada pelo sindicato Solidariedade e Unidade dos Trabalhadores (SUT), num conflito que se arrasta desde a primeira semana de Outubro.

A casa situada no Paseo de Gràcia “fecha as suas portas para proteger os seus empregados, os visitantes e o icónico edifício de Gaudí de actos de vandalismo”, pode ler-se no site do edifício classificado como Património da Humanidade em 2008.

Segundo noticia o El País, os manifestantes já partiram um vitral e lançaram fogo às portas da casa concluída em 1906. O diário espanhol explica que os desacatos mais recentes em volta da Casa Batlló surgiram na sequência de uma primeira manifestação promovida pelo SUT no dia 8 de Outubro, no lançamento de várias acções de protesto e reivindicação por melhores condições de trabalho no edifício.

Actualmente propriedade da família Bernat, a Casa Batlló é gerida pela empresa Staffpremium, que “teve desacordos internos com alguns dos seus trabalhadores, que iniciaram uma greve por tempo indeterminado”, diz o comunicado da casa-monumento.

“Desde o primeiro momento, a Casa Batlló foi alvo de ameaças, insultos e agressões constantes contra os seus empregados e visitantes e o Património Mundial”, descreve o El País, citando fonte dos proprietários. No sábado passado, manifestantes encapuzados atiraram pedras contra o edifício danificando os chumbos originais de 1906 e causando “danos irreparáveis”. Simultaneamente, outros manifestantes lançaram tochas e petardos, ao mesmo tempo que danificavam mobiliário urbano e amedrontavam os visitantes.

Em manifestações anteriores — ainda segundo a fonte citada pelo El País —, os grevistas usaram megafones e apitos que obrigaram inclusivamente alguns dos funcionários da casa a pedir assistência médica.

Uma máscara por mês

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao diário espanhol, o director da Casa Batlló, Gary Gautier, justificou a decisão de encerrar por não poder “garantir a segurança na via pública, nem a dos visitantes e do património”, apesar de terem contratado serviços de segurança para o efeito. “Fechamos para proteger um edifício que, muito mais do que um negócio, é Património da Humanidade”, acrescentou Gautier.

Segundo os proprietários, trabalham na Casa Batlló 35 pessoas com contratos temporários — antes da pandemia, o número de subcontratados pela Staffpremium chegava aos 60, mas a empresa reduziu entretanto esse número para menos de 20. Fazendo notar que nem todos os trabalhadores aderiram à greve, a Casa Batlló remete para a Staffpremium a responsabilidade da solução dos problemas laborais que estão na origem da situação actual.

O SUT tem acusado a empresa de realizar contratações fraudulentas, de despedir empregados com três anos de serviço, sem respeitar a lei laboral, argumentando ainda que os trabalhadores têm visto os seus salários reduzidos. Por outro lado, acusam a Casa Batlló de só atribuir a cada trabalhador uma máscara por mês e de os obrigar a receber e conduzir as visitas dos turistas aos vários espaços do edifício sem viseiras e sem a necessária distância de segurança. Acusações que os proprietários negam.