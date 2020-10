Portugal com o segundo pior dia em novos casos. Há uma semana que o Norte tem mais de mil infecções diárias

Portugal registou nesta terça-feira o segundo dia com mais novos casos desde o início da pandemia: 3299. Há três dias, a 24 de Outubro, foram identificados 3669 novos casos, um máximo diário. No total, o país contabiliza 2371 mortes (mais 28) por covid-19 e 124.432 infecções.

Dos novos casos, 2076 (63%) foram identificados na região Norte, onde morreram 12 pessoas no último dia. Desde 20 de Outubro que o Norte contabiliza mais de mil casos diários consecutivamente. Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 961 novos casos (29%) e ocorreram sete mortes. No Alentejo morreram cinco pessoas e no Centro quatro.

Com mais 2388 recuperações, o total de recuperados sobe para 72.344. É o maior número diário de recuperações desde 24 de Maio (9844). Há mais 883 casos activos, para um total de 49.717. Este número resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Estão internadas 1747 pessoas (mais 75), das quais 253 em unidades de cuidados intensivos (mais 13). Desde 7 de Abril (271) que não havia tantos internados em cuidados intensivos. Os dados foram divulgados na actualização diária do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Na última semana, entre 20 e 27 de Outubro, o país contabilizou 22.572 casos de infecção, um número superior ao total de casos registados em todo o mês anterior, entre 1 e 30 de Setembro: 17.530.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A região com mais casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo: 54.373. Seguem-se o Norte (54.008), o Centro (10.319, mais 201), o Algarve (2526, mais 30) e o Alentejo (2448, mais 12). Os Açores registam 348 infecções (mais três) e a Madeira 410 (mais 16).

O maior número de mortes por covid-19 ocorreu no Norte: 1042. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (947), Centro (300), Alentejo (42), Algarve (25) e Açores (15). A Madeira não tem registo de óbitos.